Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +17.2% fața de aprilie 2022, atingandu-se un nivel de 799.583 unitați. In perioada ianuarie-aprilie 2023: Au fost inmatriculate, in total, 3.440.703 unitați, in creștere cu +17.9% fața de perioada similara din…

- Oficiul Federal de Poliție Criminala a luat cu asalt sediul lui Bayern Munchen! Oficialitațile suspecteaza o posibila legatura intre Uli Hoeness, președintele onorific al clubului din Bundesliga, și oligarhul rus Alisher Usmanov.Lucrurile nu par sa se imbunatațeasca la Bayern Munchen. Situația sportiva…

- In Berlin, prețurile chiriilor sunt uriașe. Conform Ziarul Romanesc, in primele trei luni ale acestui an, in medie, in Germania, apartamentele se inchiriaza pentru 8,01 euro pe metru patrat. In plus, locuințele din blocurile noi se inchiriaza cu 11,01 euro pe metru patrat.

- Tesla a redus din nou preturile automobilelor sale in Statele Unite, cu 2% pana aproape de 6%, a aratat joi site-ul sau web, in timp ce compania extinde o reducere a preturilor vehiculelor sale electrice despre care analistii avertizeaza ca i-ar putea afecta profitabilitatea, transmite CNBC. Practic,…

- El a participat la ceremonia de deschidere a reuniunii la nivel inalt a statelor membre ale Biroului Regional OMS Europa despre problematica resurselor umane din sanatate."Practic, vrem sa schimbam modul de a gandi, ceea ce inseamna resursele umane. Aceasta criza se regaseste in intreaga regiune. (...)…

- In luna februarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.5% fața de februarie 2022, atingandu-se un nivel de 802.763 unitați. In perioada ianuarie-februarie 2023: au fost inmatriculate in UE, in total, 1.563.015 unitați, in creștere cu +11,4% fața de perioada…

- In sistemul de invațamint general din Republica Moldova sint incadrați 1179 de elevi refugiați din Ucraina, in 227 de instituții. In cele 222 de gradinițe propuse refugiaților ucraineni merg 708 copii, transmite IPN. {{666694}}Situația la zi a fost prezentata Delegației Comitetului Ad Hoc pentru migrație…

- Consiliul de Administratie al companiei ROMARM a decis demiterea din functie a directorului general al companiei, Gabriel Tutu, aflat sub control judiciar in dosarul maștilor neconforme livrate catre spitalele MApN, incepand din 14 martie, a informat news.ro.„Avand in vedere evolutia evenimentelor cu…