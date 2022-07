Vin vremuri teribile: Britanicii nu mai cumpără alimente, după ce prețurile au explodat Aproape jumatate dintre britanici au redus din achizitiile de alimente pe masura ce preturile au crescut, in timp ce altii sunt nevoiti sa cheltuie mai mult pentru cumparaturi, potrivit cifrelor oficiale de vineri, care arata amploarea impactului costurilor mai mari asupra nivelului de trai, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

