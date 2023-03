Uniunea Europeana a incheiat vineri un acord pentru a reduce consumul final de energie in intregul bloc cu 11,7% pana in 2030, un obiectiv despre care parlamentarii au spus ca va ajuta la combaterea schimbarilor climatice si la limitarea utilizarii de catre Europa a combustibililor fosili rusi, transmite Reuters. Acordul a fost convenit dupa discutii desfasurate in noaptea de joi spre vineri intre negociatori din tarile UE si Parlamentul European. Atingerea obiectivelor va necesita ca tarile sa renoveze milioane de cladiri pentru a reduce risipa de energie. Majoritatea cladirilor europene fiind…