Vin vremuri grele pentru români. „BBB minus”, cu perspectivă negativă Fitch Ratings a publicat ratingul suveran al Romaniei la „BBB minus” cu perspectiva negativa. „BBB minus” este ultima nota din categoria „investment-grade” (recomandat pentru investitii). Agenția de rating prevede o incetinire a creșterii economice in 2022, precum și un deficit bugetar mai mare decat cel prognozat. Ratingul „BBB minus” acordat Romaniei este sustinut de apartenenta la UE si fluxurile de capital din UE, care sprijina investitiile si macrostabilitatea, de PIB-ul per capita și de indicatorii privind guvernanta si dezvoltarea umana, care sunt peste cele ale altor state care beneficiaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

