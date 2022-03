Vin vremuri grele pentru Germania! A fost făcut primul pas oficial către raționalizarea gazelor Berlinul activeaza un plan de urgența pentru a asigura aprovizionarea cu gaze, dupa ce Occidentul a refuzat sa se conformeze cererii Moscovei de a plati livrarile de gaze in ruble, relateaza Financial Times. Guvernul german a facut primul pas oficial catre raționalizarea gazelor, scrie Financial Times. Autoritațile germane se pregatesc de o potențiala oprire a livrarilor din Rusia din cauza disputei privind plațile in ruble. Robert Habeck, ministrul Economiei, a activat miercuri dimineața „faza de avertizare timpurie” a unei legi in caz de urgența, instituita pentru a face fața unei penurii acute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

