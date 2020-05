Vin vești bune dinspre Italia: Numărul deceselor și al noilor îmbolnăviri A SCĂZUT Italia a inregistrat duminica 165 noi decese, fata de 194 in ziua precedenta, a anuntat Agentia de protectie civila, precizand in acelasi timp ca bilantul zilnic de noi imbolnaviri este de 802, fata de 1.083 sambata, relateaza Reuters, anunța AGERPRES. Bilantul total al pandemiei de la izbucnirea sa, pe 21 februarie, este acum de 30.560 de decese, al treilea cel mai mare din lume, dupa SUA si Marea Britanie. Duminica s-a inregistrat cel mai scazut bilant al mortilor de pe 9 martie, desi in ultimele saptamani a existat tendinta ca numarul zilnic de morti sa scada duminica si sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

