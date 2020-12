Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat marti ca va lua pe 21 decembrie o decizie cu privire la autorizarea vaccinului Pfizer-BioNTech, cu opt zile mai devreme decat era planificat, transmit agențiile de presa straine. Decizia vine in contextul apelurilor de a grabi procesul de evaluare…

