Cum oare va reuși domnul Arafat sa impuna ,,distanțarea sociala” echipajelor din taburi, din tancuri, in camioanele care transporta soldați sau in dormitoarele de campanie, etc. ? Cum ii va amenda cand, vașnicii soldați francezi, americani și romani in fața unui inamic tangibil vor renunța la masca faciala FFP2? Se duce pandemia in derizoriu. ,,Exercițiul” […] Articolul Vin rușii, pleaca virușii apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .