Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca frontierele Romaniei sunt sigure, in cazul unui conflict in Ucraina si ca tara noastra este pregatita sa primeasca un aflux masiv de refugiati din tara vecina. Bode a mai declarat ca au fost inventariate locuri de cazare temporara in judetele din zona granitei cu Ucraina si au fost identificate locuri unde ar putea fi construite tabere de refugiati, transmite News.ro. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca MAI este pregatit in ceea ce priveste implicatiile unei posibile migratii necontrolate. ”Romania este un…