527 de litri de vin, transportat fara documente vamale, a fost confiscat, de polițiștii și inspectorii vamali din cadrul Directiei Regionale Vamale Brasov, in urma unui control in trafic. Vinul, imbuteliat in pet-uri, provenea din Republica Moldova și urma sa ajunga in Irlanda. La data de 28 septembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, in timp ce acționau impreuna cu inspectori ai Direcției Regionale Vamale Brașov – Biroul Echipe Mobile, pentru prevenirea și combaterea faptelor de frauda vamala și evaziune…