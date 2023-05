Vin ploile. Toată țara va fi afectată. Averse, vânt puternic și descărcări electrice în București ANMH a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii, sambata, pana la ora 23;00. Avertizarea meteorologica intra in vigoare de sambata, de la pranz si este valabila pana la ora 23:00, fenomenele vizate fiind instabilitate atmosferica temporar accentuata. In intervalul mentionat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina in Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania, centrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

