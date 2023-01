Vin ninsorile! Meteorologii anunță ninsori puternice în București, dar și în mare parte din țară Ciclonul care va lovi Romania va aduce ninsori si ger. Finalul lunii ianuarie va aduce cu sine ninsori puternice in aproape toata țara. In București sunt așteptate ninsori incepand de joi. ”Cel puțin in aceasta saptamana, vremea se va apropia de normalul termic al perioadei din calendar și vorbim in special, mai ales astazi, de valori mai ridicate in partea de vest, nord-vest a țarii, acolo unde maximele vor atinge 9-10°C. De altfel, la aceasta ora, pentru o buna parte din vest, nord-vest, inregistram 7-8°C, in timp ce in regiunile extracarpatice vorbim de valori doar in jurul a 5-6°C. O apropiata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

