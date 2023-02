Vin ninsorile în Maramureș. COD PORTOCALIU AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 20 – 20 februarie, ora 10 Fenomene vizate: intensificari ale vantului și viscol Zone afectate: la munte, la peste 1700 m altitudine La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor fi perioade in care vantul va avea intensificari susținute cu rafale de peste […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari cu privire la fenomene precum intensificari de vant și viscol. COD GALBEN. Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 20 – 20 februarie, ora 10 Fenomene vizate: intensificari ale vantului și viscol Zone afectate: la munte, la peste…

- ANM a emis mai multe avertizari meteo pentru urmatoarele zile. Mai mult de jumatate de țara se va afla sub alerte Cod galben și portocaliu de vant puternic, viscol și ninsori, incepand de vineri seara pana luni dimineața. COD GALBEN. Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 20 – 20 februarie, ora…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 17-02-2023 Ora : 11:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : Zonele afectate : Fenomene : conform textelor; Mesaj : AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 februarie, ora 20 – 20 februarie, ora 10 Fenomene…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate și zone afectate: viscol și ninsori moderate cantitativ la munte Interval de valabilitate: 04 februarie, ora 11 – 05 februarie, ora 20 La munte va ninge moderat cantitativ, vantul va avea intensificari cu rafale, in general, de 50…70 km/h, iar la altitudini…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: viscol și ninsori moderate cantitativ la munte Interval de valabilitate: 04 februarie, ora 11 – 05 februarie, ora 20 La munte va ninge moderat cantitativ, vantul va avea intensificari cu rafale, in general, de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste…

- ANM emite o avertizare meteo de viscol și ninsori . Fenomene vizate și zone afectate: viscol și ninsori moderate cantitativ la munte Interval de valabilitate: 04 februarie, ora 11 – 05 februarie, ora 20

- Meteorologii au emis, marți, trei atenționari de tip Cod roșu, portocaliu și galben valabile in orele urmatoare, in mai multe zone ale țarii. CODUL ROȘU de viscol puternic este valabil incepand din aceasta noapte, de la ora 22:00 – pana miercuri, la ora 14:00, și vizeaza altitudini de peste 1800 m din…

- Meteorologii au emis trei atenționari Cod roșu, portocaliu și galben valabil in zilele urmatoare, in mai multe zone ale țarii. COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 11 – 19 ianuarie, ora 18. Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului, cantitați importante de apa in zona…