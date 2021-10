Vin ninsorile, iar vremea se va răci neobișnuit pentru aceasta perioadă Un ciclon puternic va lovi Romania in urmatoarele zile si va aduce precipitatii abundente, dar si temperaturi deosebit de scazute pentru acesata perioada, anunța meteorologii. In centru, in sud si in sud-est ploua pe arii extinse, iar la munte se anunta ninsori si lapovita. Vremea va fi mai rece cu fiecare zi in perioada urmatoare. […] The post Vin ninsorile, iar vremea se va raci neobișnuit pentru aceasta perioada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

