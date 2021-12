Vin ninsorile: atenționare cod galben, valabilă de duminică seară Iarna și-a intrat in drepturi! Meteorologii au emis duminica o avertizare Cod galben de ninsori și vant in Carpații Meridionali. In restul țarii este in vigoare o informare meteo de precipitații și vant. Potrivit ANM, in Carpații Meridionali este in vigoare de duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 8.00, o avertizare Cod […] The post Vin ninsorile: atenționare cod galben, valabila de duminica seara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

