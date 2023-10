Vin morții pestei ei! Zeci de morminte riscă să o ia la vale dintr-un cimitir din Buzău. Localnicii sunt îngroziți Vin morții pestei ei! Zeci de morminte risca sa o ia la vale dintr-un cimitir din Buzau. Localnicii sunt ingroziți O alunecare de teren da mari batai de cap autoritaților locale din comuna Lopatari, județul Buzau. Localnicii sunt ingroziți ca mormintele din cimitirul din sat o pot lua la vale. Un zid de susținere a unui versant din comuna Lopatari, județul Buzau, a inceput sa se crape, iar cimitirul din sat, aflat in imediata apropiere poate fi afectat. Pentru lucrarile de consolidare ar fi nevoie de 1,5 milioane de lei, bani de care primaria din localitate nu dispune. Problemele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Primarul comunei Lopatari, Claudiu Constantin din judetul Buzau solicita sprijin financiar, in valoare de 1,5 milioane lei, pentru reparatii la zidul unui cimitir care risca sa se prabuseasca peste unul dintre drumurile comunale.

