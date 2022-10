Vin milioanele în agricultură Din weekend, au inceput sa ajunga subențiile platite in avans in agricultura. Numai duminica, au fost achitate circa 2,8 milioane de euro. Campania de plata trebuie incheiata pana la sfarșitul lunii viitoare, astfel incat fermierii sa aiba bani pentru lucrarile agricole de toamna. Fermierii bacauani care au depus cereri unice de plata pentru subvențiile din […] Articolul Vin milioanele in agricultura apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

