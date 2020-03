Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua meciuri excelente cu Sporting Lisabona, și doua victorii, Dinamo București se califica in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la Handbal. Dinamo e deja de cateva sezoane o obișnuita a fazelor importante ale Ligii Campionilor. Daca anul trecut aceștia au pierdut, tot in Play-off, tot…

- Saeid Heidarirad (29 de ani) a fost eroul lui Dinamo in victoria cu Sporting Lisabona, 26-24, care le-a asigurat roș-albilor calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor la handbal masculin. Dinamo va juca in „optimile” Ligii Campionilor la handbal masculin cu PSG, cea mai bogata echipa din…

- Dinamo o va intalni duminica pe Sporting Lisabona (duminica, 17:30, Digi, Telekom, Look), intr-un meci decisiv pentru calificarea in „optimile” Ligii Campionilor. Unul dintre cei mai buni aparatori din Liga Zimbrilor, Alireza Mousavi e un jucator respectat in campionatul din Romania. Și nu doar prin…

- *Campioana Romaniei la handbal masculin a invins sambata, in deplasare, formatia portugheza Sporting Lisabona, cu scorul de 26-25 (13-9), in mansa tur a barajului pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor. Dinamo a dominat meciul in marea majoritate a timpului si a obtinut o victorie la limita,…

- Liverpool și Napoli au obținut calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor, marți seara, dupa ce și-au caștigat partidele din ultima runda a grupei E, anunța MEDIAFAX.Liverpool a caștigat pe terenul lui Salzburg, scor 2-0. Dupa o prima repriza foarte echilibrata, in care ambele…