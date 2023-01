Stiri pe aceeasi tema

Aproape toate statele membre ale UE au crescut salariile minime pe economie in 2023 din cauza inflatiei, arata datele de la Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Munca si Viata (Eurofound), scrie Ziarul Financiar.

Ministrul Muncii, Marius Budau, anunța luni ca Romania are cel mai mare numar de contracte de munca inregistrate in Registrul General de Evidența a Salariaților (REGES) in ultimii 10 ani, și anume 6.683.885: „Masurile luate in ultimul an de guvernare iși arata efectele benefice", scrie Mediafax.

Un proiect strategic mult așteptat de romani ramane doar pe hartie! Cel puțin pentru moment...

O societate comerciala din judetul Satu Mare a fost sanctionata, marti, de politistii de imigrari cu suma de 180.000 de lei, pentru ca avea 18 straini la munca fara avize si contracte informeaza Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI).

Victor Ponta denunța incalcarea drepturilor minoritații romanești din Ucraina, dar și atitudinea președintelui Iohannis pe aceasta tema. Potrivit fostului premier, atitudinea lui Iohannis a facut din Romania o țara irelevanta, la mana altora.

Turiștii straini sosiți in Romania au cheltuit peste trei miliarde de lei in primele 9 luni ale anului, arata datele ale aceluiași Institut Național de Statistica, potrivit Rador.

Agentii economici din Romania au la dispozitie 43.684 de locuri de munca, la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera pentru lucratorii romani 121 de posturi, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 122 locuri de munca vacante pentru romani, cele mai multe in Finlanda (60), ca muncitor necalificat in agricultura - culegator de fructe de padure, alte fructe si legume si mecanic auto.