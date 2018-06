Vin furtunile. Prognoza meteo pentru joi, vineri și sâmbătă Averse, descarcari electrice și intensificari ale vantului. Asta ne așteapta in urmatoarele trei zile, in cea mai mare parte a țarii. VREMEA JOI Astazi in regiunile sud-vestice, centrale, nordice, nord-estice si partial in cele vestice, precum si in zona de munte, valorile termice vor fi in scadere fata de ieri, iar vremea se va mentine […] The post Vin furtunile. Prognoza meteo pentru joi, vineri și sambata appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 4 iunie: Vremea in mare parte instabila cu precadere in sudul și centrul țarii, precum și in zonele de deal și de munte. In special in cursul zilei, innorarile vor fi temporar accentuate și se vor semnala averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului care vor…

- Prognoza meteo 25 mai. Vremea va fi in continuare calda, dar gradul de instabilitate atmosferica va fi in creștere. Sunt anunțate averse cu descarcari electrice la munte, local in jumatatea de nord a țarii și pe arii mai restranse in rest. Prognoza meteo 25 mai.Temperaturile maxime se vor incadra intre…

- Instabilitatea atmosferica va continua pe parcursul weekend-ului, la nivelul intregii tari. Treptat insa, de la inceputul saptamanii viitoare, aria precipitatiilor se va restrange. Duminica, vremea se va mentine in general instabila. Vor fi innorari, averse si descarcari electrice, mai ales in cursul…

- Prognoza meteo 8 mai anunța o schimbare radicala a vremii. Vremea va fi in general instabila. In zonele de deal și de munte, dar și in regiunile estice și sud-estice, pe arii relativ extinse se vor semnala averse și descarcari electrice. In restul țarii, instabilitatea atmosferica se va manifesta local,…

- Prognoza meteo 7 mai.Vremea va fi calda, dar și in general instabila indeosebi in sud-vestul teritoriului. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse și descarcari electrice, in Oltenia, vestul Munteniei, local in Banat și in zonele de munte, iar seara și noaptea și in Moldova. Prognoza…

- Prognoza meteo 4 aprilie. Vremea se va incalzi in toata țara. Cerul va fi variabil, cu innorari in a doua parte a intervalului in Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, Dobrogea și la munte, unde izolat va ploua slab. Prognoza meteo 4 aprilie. Vantul va sufla in general slab pana la moderat, cu unele intensificari…

- Prognoza meteo 28 martie. Vremea se va incalzi fața de intervalul precedent. In jumatatea de nord a țarii vor fi innorari temporare și local vor cadea precipitații slabe, mixte la munte și mai ales sub forma de ploaie in zonele mai joase. Prognoza meteo 28 martie. In restul teritoriului cerul va fi…

- Prognoza meteo 26 martie. Vremea se va incalzi usor in cea mai mare parte a tarii, dar valorile termice se vor situa in continuare sub mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros. Vor fi precipitatii in general slabe, predominant sub forma de ploaie, ziua in sudul si sud-estul tarii si pe arii mai…