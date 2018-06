Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare de Cod Galben de instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate, pentru intervalul 22 iunie, intre orele 6.00 – 23.00, pentru mai multe judete din tara. Pe parcursul zilei de vineri (22 ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizari Cod Galben si Cod Portocaliu de furtuni pentru mai multe judete din tara, inclusiv Alba, pana luni dimineata. In intervalul 16 iunie, ora 17.00 – 18 iunie, ora 10.00, vor fi conditii de instabilitate atmosferica accentuata si cantitați de apa…

- Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice a centralizat rezultatele inregistrate la Evaluarea Nationala a absolventilor clasei a VIII-a (inainte de contestatii). Zi cu emoții pentru absolvenții claselor a VIII-a, care au aflat, marti, 19 iunie, notele la Evaluarea Naționala 2018. Candidații…

- Saizeci de localitati din treisprezece judete au fost afectate de ploile torentiale si de furtunile din ultimele 24 de ore, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), precizand ca au fost inundate aproape 60 de locuinte, iar 82 de copaci s-au prabusit, 29 de masini fiind...

- Judetul Alba si alte zone din tara se afla sub atentionare Cod Galben de furtuni de miercuri, 13 iunie, pana vineri dimineata. Judetul Alba se afla miercuri sub atenționare Cod Galben pana la 10:00. Este vizata zona de munte. Se vor semnala: frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata…

- Zeci de hectare de culturi au fost distruse Ploi cu grindina au cazut ieri in Romania. Furtunile au lovit mai multe zone din țara vecina. In vestul Romaniei a plouat abundent, iar grindina a distrus zeci de hectare de culturi.

- O atenționare meteorologica cu Cod Galben a fost emisa de ANMH, valabila pentru județul Alba și alte județe din țara. In intervalul 15 mai, ora 12.00 – 16 mai, ora 14.00, pentru cea mai mare parte a țarii este prognozata o instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse care vor…

- Capitala si douasprezece judete se afla, marti seara, sub avertizari cod galben de averse, descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni si vant puternic.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, Capitala se afla pana la ora 19.00 sub cod galben, iar in acest interval se vor inregistra…