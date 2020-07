Vin foarte mulți bani de la UE! O veste excelentă pentru metroul spre Otopeni UE investește aproape 118 milioane de euro in cadrul a 10 proiecte cheie de infrastructura din Romania. aproape 49 de milioane de euro pentru modernizarea liniei de cale ferata Gara de Nord București – Aeroportul Internațional Henri Coanda. Proiectele vor beneficia de finanțare prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). 1. Modernizarea liniei de cale ferata Gara de Nord București – Aeroportul Internațional Henri Coanda Legatura directa dintre Gara de Nord București – Aeroportul Internațional Henri Coanda va incuraja mai mulți cetațeni sa calatoreasca catre aeroport… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

