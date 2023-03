Vin facturile de la Hidroelectrica! ”Pot fi greșeli, fiți atenți” Hidroelectrica a anunțat ca saptamana viitoare vor fi emise facturile pentru luna august 2022, dupa opt luni de intarziere. Furnizorul avertizeaza clienții ca ar putea aparea greșeli pe facturi. ”Apelam la ințelegere din partea clienților noștri și ii incurajam sa ne semnaleze eventualele neconformitați constatate pentru a le putea remedia”, au transmis reprezentanții companiei. ”Știm foarte bine ca, in cursul anului trecut și chiar și anul acesta, noi am avut acțiuni de control și cele mai mari nereguli le-am costat tocmai la aceasta companie. Nu intamplator sunt cele mai multe plangeri la adresa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

