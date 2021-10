Stiri pe aceeasi tema

- Romania devine bolnavul Europei. Țara noastra este pe primul loc la numarul deceselor provocate de COVID raportat la un milion de locuitori. Ne situam cu mult in fața Bulgariei, aflata pe locul doi. Situația este atat de grava, incat aproape intreg continentul, inclusiv Organizația Mondiala a Sanatații,…

- O delegație de experți ai Organizației Mondiale a Sanatații vor veni in Romania pentru a da o mana de ajutor autoritaților in lupta cu valul 4 al pandemiei. Dr Dorit Nitzan, director de urgența la Biroul regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sanatații,a subliniat faptul ca Romania…

- „Cu siguranta suntem in avangarda noi, cei din Danemarca, deoarece nu mai avem nicio restrictie, am trecut de cealalta parte a curbei pandemiei gratie implementarii campaniei de vaccinare”, a declarat un promotor de venimente, in cadrul Live Nation, relateaza Agerpres.Sambata, aceasta companie organizatoare…

- Danemarca renunta aproape complet incepand de vineri la restrictiile adoptate pentru a combate maladia COVID-19, iar locuitorii sai revin la viata de dinainte de pandemie: nu mai trebuie sa poarte masti de protectie, nu mai au nevoie de pasaport sanitar, angajatii firmelor revin in birouri, iar concertele…

- Cel mai tanar pilot de drift din Europa, Alice Ene, in varsta de 14 ani, cea care a castigat in acest an prima etapa a Drift Kings International Series 2021 la categoria "Queens", ar putea intra in Cartea Recordurilor. Alice Ene este fiica lui Sorin Ene, campion national, vicecampion european in competitia…

- Peste 60 de milioane de infectari cu noul coronavirus au fost inregistrate in Europa de la inceputul pandemiei de COVID-19, reprezentand aproximativ 30% din totalul cazurilor raportate la nivel mondial, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de DPA. Biroul regional pentru…