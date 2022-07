Vin englezii la Tătaru şi fac teren de golf? Comuna prahoveana Tataru este una dintre cele mai sarace din acest judet. Si, totusi, ea si-ar putea schimba acest statut, daca, asa cum se aude printre oameni, vin englezii si fac aici un teren de golf. Acestia vor sa cumpere la Tataru 50 de hectare de teren, pe care sa construiasca pensiuni si hoteluri, dar si, cum ziceam, terenul de golf, care ar putea sa atraga si alti investitori. Zona e frumoasa, natura destul de salbatica, o manastire veche, facuta in piatra muntelui asteptand vizitatorii. Insa, pana toate acestea vor deveni realitate, Tataru continua sa fie o localitate mica și cu probleme… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

