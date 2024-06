Partidul naționalist extremist roman AUR a obținut un rezultat semnificativ in alegerile pentru Parlamentul European și a fost ulterior inclus in fracțiunea Conservatorilor și Reformatorilor Europeni (ECR). Mate Kocsis, liderul fracțiunii Fidesz, a anunțat ca partidul sau nu va se alatura grupului populiste al ECR, din cauza prezenței AUR in acea fracțiune, conform unei publicații […] The post “Vin din intuneric, pleaca in intuneric”: partidul extremist roman face jocul Fidesz și al UDMR (presa ungara) appeared first on Puterea.ro .