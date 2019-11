Vin Diesel i-a transmis un mesaj emoționant fiicei lui Paul Walker, care a implinit 21 de ani. Actorul din „Fast and Furious” i-a adus un tribut lui Meadow pe Instagram. „Aș putea spune ca sunt mandru de persoana care devii… dar adevarul este ca intotdeauna am fost mandru de tine”, a scris actorul alaturi de o imagine cu Meadow. „La mulți ani Meadow! Știu ca implinești 21 de nai și ți-ai dorit sa sarbatorești in Japonia, dar familia te așteapta cu un tort acasa, așadar grabește-te. Te iubesc puștoaico. Unchiul Vin”, a mai scris vedeta de la Hollywood. View this post on Instagram I could say…