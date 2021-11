Stiri pe aceeasi tema

- Starul american Dwayne Johnson, supranumit „The Rock”, s-a angajat sa nu mai foloseasca arme adevarate la filmarile sale, dupa decesul cineastei Halyna Hutchins, ucisa accidental de actorul Alec Baldwin la sfarsitul lui octombrie. Johnson s-a aratat „devastat” de vestea decesului directoarei de imagine…

- Actorul Jason Momoa, care tocmai si-a revenit dupa rani suferite la inceputul filmarilor pentru „Aquaman 2”, a contractat Covid-19. „Jason este bine, din fericire, si in izolare dupa ce a fost testat pozitiv (…). Toata lumea spera la o insanatoșire si o revenire rapide pe platou”, a declarat o sursa…

- Premierul Florin Citu spune ca va fi presedintele PNL, iar liderii USR PLUS trebuie sa inteleaga ca, incepand luni, vor discuta cu el in aceasta calitate si „nu-i roaga nimeni sa vina la guvernare”. „De luni (…) o sa fiu presedintele PNL si vom discuta altfel. Ceea ce trebuie sa inteleaga cei de la…

- Jordana Brewster, interpreta Miei Toretto in franciza „Furios și iute”, s- a logodit cu omul de afaceri Mason Morfit. Actrița a facut anunțul marți pe Instagram. In fotografia postata se poate observa și inelul cu diamante primit de la partenerul ei. „JB va fi in curand JBM”, a scris Brewster alaturi…

- ​Legendarul fotbalist brazilian Pele, în vârsta de 80 de ani, este pregatit sa iasa de la terapie internsiva si sa revina acasa, anunta una dintre fiicele fostului fotbalist.Pele a fost operat sâptamâna trecuta pentru o tumora la colon, relateaza News.ro."Se…

- Cel de-a 10-lea lungmetraj din saga "Fast & Furious", una dintre cele mai de succes francize din istoria cinematografiei, va fi lansat pe 7 aprilie 2023, relateaza EFE. Revista Entertainment Weekly a anuntat in premiera data lansarii filmului, care a fost confirmata ulterior de medii de…