Stiri pe aceeasi tema

- La Suceava se va derula cea de-a II-a ediție a Școlii de vara francofone din cadrul proiectului ,,Sa descoperim limba franceza de la o varsta frageda”. Proiectul se adreseaza elevilor cu varste cuprinse intre 7 și 13 ani și este organizat de Alianta Franceza din Suceava, in colaborare cu Centrul de…

- Relatiile cu cei din jur sunt foarte importante pentru dezvoltarea corecta si cat mai eficienta a copiiilor, in special in cazul comunicarii cu cei de varsta lor. Orice copil are nevoie sa lege relatii de prietenie cu alti copii de varsta lui, cu care sa isi petreaca timpul liber sau sa realizeze diferite…

- Actorul Billy Porter (51 de ani), starul serialului „Pose”, a marturisit ca este infectat cu HIV de 14 ani si ca a trait „cu aceasta rusine in tacere”. Starul american a primit diagnosticul in 2007, potrivit click.ro. Daca facea aceasta dezvaluire, ar fi fost „un alt mod pentru ca oamenii sa ma discrimineze…

- Robert De Niro va juca alaturi de Sebastian Maniscalco in noul film de comedie ‘About My Father’, potrivit contactmusic.com. Pelicula se va baza pe viata comediantului Sebastian Maniscalco, cu care De Niro a mai jucat in ‘The Irishman’ al lui Martin Scorsese. Starul in varsta de 77 de ani il va interpreta…

- Tom Cruise a dat inapoi Globurile de aur. Actorul a renunțat la trei trofee importante din cariera sa, noteaza click.ro. Actorul Tom Cruise (58 de ani) a inapoiat 3 Globuri de Aur dupa ce a izbucnit un mare scandal pentru ca juriul acestor premii nu include membri de culoare. Starul obținuse trofeele…

- Michelle Rodriguez a refuzat la inceput sa interpreteze rolul Letty Ortiz in celebra fanciza ‘Fast & Furious’, pentru ca nu i-a placut cum fusese scris personajul, potrivit contactmusic.com. Colega vedetei in varsta de 42 de ani, Jordana Bewster, a spus, intr-un interviu acordat publicației Entertainment…

- Potrivit lui Sir Anthony Hopkins, sa lucrezi in industria filmului este ca și cum ai fi platit sa te dedici hobby-ului tau. Actorul in varsta de 83 de ani iși iubește meseria, dar nu se lasa luat de faima și succes. Starul, care a caștigat duminica seara premiul Oscar la categoria ‘Cel mai bun actor’,…

- Cantarețul The Weeknd va scoate la licitație, exclusiv in format NFT, o colecție unica de lucrari grafice și muzica noua, informeaza contactmusic.com. Starul in varsta de 31 de ani – pe numele sau real Abel Tesfaye – a explicat pe Twitter ca urmatoarea sa lansare va fi puțin diferita și ca viitorul…