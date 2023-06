Vin compensările de la UE pentru fermieri, dar foarte târziu Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia și Slovacia au primit vot pozitiv din partea statelor membre UE pentru granturi de 100 milioane de euro pentru compensarea pierderilor economice cauzate de importurile de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina. Banii efectiv vor ajunge la fermieri, cel mai probabil, abia spre finele anului. Plecand de la primul pachet in valoare de 56 milioane euro aprobat in 3 aprilie, CE propune aprobarea celei de-a 2-a tranșe in valoare de 100 milioane euro pentru cele 5 state membre afectate de importurile de cereale. In plus, CE a adoptat un nou regulament privind masurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

