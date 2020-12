Vin cei dragi acasă de sărbători? AFLĂ dacă trebuie să stea în carantină: Autoritațile centrale au actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, cei ce vin in Romania din una dintre aceste țari sunt obligați sa stea 14 zile in carantina. Se apropie sarbatorile de iarna, iar cei dragi, de peste hotare, vin acasa pentru a fi alaturi de familie. Dar, dat fiind contextul pandemic, unele țari au un risc epidemiologic ridicat. Astfel, cei ce vin in Romania din una dintre acele țari, sunt obligați sa stea 14 zile in carantina. Singura excepție de la aceasta regula e daca vin pentru o perioada de 3 zile și prezinta un test negativ de COVID 19, facut cu cel… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

