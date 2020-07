18 comune din județul Buzau unde viiturile de luna trecuta au provocat pagube importante vor primi sumele solicitate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Guvernul a aprobat in ședința de joi alocarea catre județul nostru a 11,5 milioane lei pentru refacerea infrastructurii județene și comunale, afectate de ploile din luna iunie. Cei mai mulți […] Articolul Vin banii pentru refacerea infrastructurii afectata de viituri in iunie apare prima data in Opinia Buzau .