- Primele sume spre beneficiarii programului ”Tomata” au plecat in 4 si 5 august, judetele Arad, Bacau, Mehedinti si Calarasi fiind primele care au trimis Ministerului Agriculturii deconturile in vederea onorarii platilor pentru cei 476 de beneficiari, in valoare de 7,065 milioane lei.

- ”Ministrul Petre Daea indeamna legumicultorii din judetele Arad, Bacau, Mehedinti si Calarasi sa isi verifice conturile. In datele de 4 si 5 august, au plecat primele sume spre beneficiarii programului Tomata”, anunta Ministerul Agriculturii. Cele 4 judete au fost primele care au trimis Ministerului…

- Declinul consemnat de productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat si de industria extractiva au determinat scaderea productiei industriale cu 0,8%, in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2021, conform datelor publicate,…

Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți seara un Cod roșu pentru intervalul 21:50 - 23:00 in județele Gorj și Mehedinți.

Termenele pentru constatarea suprafetelor afectate de seceta au fost prelungite din cauza amplorii fenomenelor meteorologice care au avut ca efect producerea secetei pedologice extreme, manifestata la nivelul Romaniei, a anuntat vineri Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

- Octavian Jurma afirma, miercuri seara, ca avem confirmate in Romania primele 3 cazuri de infectare cu versiunea BA.5 a variantei Omicron, care este mai infectioasa decat precedentele. „Desi noi am luat decizia politica sa terminam cu pandemia, pandemia nu a luat decizia de a termina cu omenirea in…

Ion Gaman, consilier județean PSD in Calarași, a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciuca.

- Trei prizonieri de razboi rusi acuzati ca au vizat sau ucis civili si un soldat care ar fi ucis un barbat inainte de a-i viola sotia vor fi pe banca acuzatilor in primele procese pentru crime de razboi din conflictul din Ucraina, a dezvaluit procurorul general ucrainean, transmite The Guardian.…