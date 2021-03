Vin banii pentru echipele de vaccinare. Cât primesc pentru ora de muncă medicul, asistentul, registratorul Sute de cadre medicale din Iasi, implicate in campania de vaccinare, asteapta si acum banii promisi de Guvern. Nici medicii, nici asistentii medicali, nici registratorii nu au fost remunerati pentru munca depusa. Potrivit legislatiei in vigoare, in cadrul unei echipe de vaccinare, un medic ar trebui sa primeasca 100 de lei pe ora, un asistent medical - 50 de lei, iar un registrator - 25 de lei. „Potrivit reglementarilor actuale, medicii pot fi platiti direct de catre u (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

