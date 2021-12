Stiri pe aceeasi tema

- Bacauanii au ramas surprinși marți, 14 decembrie, cand au vazut in fața Prefecturii mai mulți oameni in uniforma protestand zgomotos și cu lozinci anti-guvernamentale. Membrii Sindicatului Național al Polițiștilor din Penitenciare (SNPP) filiala Bacau au protestat pentru ca nu au nicio garanție a aplicarii…

- Luni, 13 decembrie, consilierii județeni s-au intalnit online, in ședința de indata, pentru a dezbate și aproba proiectul prin care se aloca sumele de bani necesare plații salariiilor angajaților Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului. Ședința a fost ocazionata de apariția, vinerea…

- Jandarmii din cadrul Postului Montan Slanic Moldova au avut o misiune mai puțin obișnuita ieri dupa-amiaza. In timp ce patrulau pe raza stațiunii, au fost sesizați prin apelul unic de urgența 112 cu privire la prezența unui pui de caprioara in curtea unei case. Jandarmii s-au deplasat in scurt timp…

- Ajutoarele de incalzire, prevazute de Legea 226/2021, se acorda nu numai in funcție de veniturile nete realizate de catre fiecare familie și persoana singura, ci și in raport de bunurile pe care acestea le dețin. In ceea ce privește veniturile, la stabilirea acestora se iau in considerare toți banii…

- Familiile și persoanele singure care se incadreaza in prevederile Legii 226/2021 privind protecția sociala a consumatorului vulnerabil de energie au la dispoziție peste o luna pentru a depune cererea și declarația pe propria raspundere, precum și documentele doveditoare, astfel incat sa beneficieze…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat in urma cu doua saptamani decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea masurilor de protecție sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie. Parlamentarii au votat legea la inceputul lunii și au stabilit ca prevederile sa se aplice de la 1 noiembrie 2021.…

- "Legea intra in vigoare la 1 noiembrie. Noi vom transmite formularele tipizate primariilor, astfel incat ei sa poata sa inceapa sa colecteze solicitarile pe noul formular care este diferit de cel care se aplica pana acum pe ajutorul de incalzire, iar de la 1 noiembrie sa intre in functiune acel circuit…

- Studiu național: Motivația și comportamentul generației Z, in 2021. Reprezentanții generației Z susțin ca fac achiziții echilibrate, in egala masura in online și offline, in vreme ce mai mult de jumatate dintre tineri (51%) și-au propus sa economiseasca și sa caștige mai mulți bani (48%), in 2021, comparativ…