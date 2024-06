Cei aproximativ 2,6 milioane de romani cu venituri mici care beneficiaza de cardurile pentru alimente, vor primi o noua tranșa de bani saptamana aceasta. Anunțul a fost facut de Adrian Caciu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Incarcarea cardurilor de alimente (tichete sociale) cu o noua tranșa de 250 de lei va incepe din data de […] The post Vin banii pe cardurile pentru alimente! appeared first on Puterea.ro .