- Compania E.On a transmis ca, in ultimele doua luni, a alocat 500.000 de lei pentru susținerea a 16 unitați medicale din 11 județe in lupta impotriva COVID-19. Banii au fost folosiți pentru procurarea de aparatura de specialitate și de echipamente de protecție a personalului medical, iar printre unitațile…

- Alte doua persoane au decedat dupa ce s-au infectat cu Covid-19, anunța Ministerul Sanatații. Este vorba despre un barbat din Chișinau și o femeie din Ștefan Voda. Bilanțul deceselor de la inceputul pandemiei se ridica la 204.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a indemnat pe liderii religiosi sa lupte impotriva intensificarii discursului urii observat in timpul crizei generate de noul coronavirus, potrivit DPA."Continuam sa vedem conflicte dezlantuindu-se in multe locuri, cu o intensificare a etno-nationalismului,…

- Victor Pițurca trateaza cât de poate de serios indicațiile oficiale din timpul pandemiei de coronavirus, fostul selecționer declarând ca îi lasa sa treaca pragul casei sale doar pe cei pe care îi testeaza pentru Covid-19. Într-o intervenție la Antena Sport, fostul…

- Peste 100 de batrani sunt in pericol din cauza Covid-19. Un focar de infecție a aparut intr-un camin din Galați și a imbolnavit mai multe persoane. Instituția privata este in carantina, fiind pazita de jandarmi.Potrivit autoritatilor din Galati, in acest moment sunt infectati cu coronavirus 18 batrani…

- ■ nu cadeti prada solutiilor miraculoase de pe diferite retele de socializare ■ doar medicul este in masura sa recomande sau sa intrerupa un tratament ■ Ministerul Sanatatii si Grupul de Comunicare Strategica si Departamentul pentru Situatii de Urgenta au initiat o campanie de informare ce vine cu recomandari…

- Lista cu cele 54 de unitați sanitare din țara in care vor fi internați și tratați pacienții infectați cu coronavirus a fost publicata, marți in Monitorul Oficial.Lista a fost intocmita de Ministerul Sanatații dupa ce Romania a intrat in scenariul 4 de intervenție ca urmare a inregistrarii a peste ...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a formulat cateva principii directoare pentru programele de imunizare in timpul pandemiei cu noul coronavirus pentru tarile europene, intre care recomanda vaccinarea in maternitati a nou-nascutilor, conform graficului national de imunizare, dar si ca vaccinurile…