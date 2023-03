Vin bani de la stat: 1.250 lei pentru români ca să-şi cumpere de mâncare, dar şi medicamente Pe langa acele carduri pentru energie pe care le primesc romanii pentru plata unor facturi de utilitati, populatia vulnerabila mai beneficiaza si de vouchere in valoare de 1.250 lei pentru mancare, dar si pentru medicamente. In februarie, cardurile au fost alimentate cu 250 de lei, astfel ca in 2023 au mai ramas de livrat alte […] The post Vin bani de la stat: 1.250 lei pentru romani ca sa-si cumpere de mancare, dar si medicamente first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputații USR Diana Stoica și Eugen Terente au depus un proiect de lege pentru ca tichetele sociale, de care beneficiaza peste 2,5 milioane de romani cu venituri mici, sa poata fi folosite și pentru cumpararea de medicamente. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Regulile de utilizare ale voucherelor de alimente s-ar putea modifica, romanii vulnerabili putand sa cumpere pe ele si altceva in afara de hrana. Romanii care au pensii de pana in 1700 de lei, precum și cei care au venituri pana in aceasta suma, beneficiaza de vouchere pentru alimente. Un nou proiect…

- Fiecare din noi s-a ciocnit macar odata in viața cu senzația de disconfort la nivelul nasului care face respirația dificila. Ce este congestia nazala? Congestia nazala reprezinta starea cand țesuturile nazale și vasele de sange adiacente acestuia sunt umflate in exces cu fluid. Este util sa cunoaștem…

- Calatorii unui autobuz din Suceava au fost revoltați, dupa ce șoferul i-a blocat in mijlocul de transport public. Barbatul a plecat sa iși cumpere mancare, insa nu a ținut cont ca in autobuz se afla oameni. Cu toate acestea, șoferul a venit cu o explicație.

- Calatorii dintr-un autobuz s-au trezit blocați, in toiul zilei, intr-un mijloc de transport in comun, dupa ce șoferul ar fi coborat sa-și ia ceva de mancare, fara sa lase ușile deschise pentru ca pasagerii sa poata, eventual, sa coboare. Totul s-a intamplat marți, intr-o stație din municipiul Suceava.…

- Incident neobisnuit in Suceava. Calatorii dintr-un autobuz au ramas blocati zeci de minute in interiorul autovehiculului de transport in comun, in timp ce soferul a coborat sa-si cumpere ceva de mancare. Soferul unui autobuz a coborat pentru a merge sa-si cumpere de mancare de la chioscurile din zona,…

- Agentia de Achizitii Publice (UCA), infiintata cu scandal in ianuarie 2022 si condusa de un USR-ist incepand din septembrie, a reusit cu mare greutate sa atinga in doua randuri scopul pentru care a fost inventata, adica sa faca achizitii pentru Primaria Timisoara, care plateste din banii timisorenilor,…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a scris pe Facebook, sambata, 17 decembrie ca recomanda prudența la achiziția alimentelor in aceasta perioada, pentru ca unele magazine „vor profita pentru a-și vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea…