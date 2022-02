Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a transmis ca va trimite un numar de militari americani in Europa de Est „in curand”, ca urmare a situației tot mai tensionate din Ucraina. Președintele american a spus ca „nu va trimite foarte mult” și a exclus din nou posibilitatea desfașurarii de trupe in Ucraina,…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2022. In acest an, 100.000 de muncitori straini ar putea ajunge in Romania, numarul fiind dublu fața de cel aprobat anul trecut. Ministerul Muncii a cerut…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența CNSU a aprobat, vineri, noua lista țarilor și teritoriilor cu risc epidemiologic. Romania și Republica Moldova se afla printre țarile care au intrat in zona roșie. CNSU a aprobat in sedinta de vineri, 21 ianuarie 2022, Hotararea numarul 5 privind actualizarea…

- Romania a intrat in valul 5 al pandemiei COVID-19 și se afla pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creștere din Europa, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „In mod evident, Romania a intrat in valul 5. Am discutat de cateva sute de cazuri pe zi. Acum discutam de cateva mii de cazuri pe…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor in valoare de 10,3 milioane de euro (51,5 milioane de lei) pentru sprijinirea operatorilor de aeroporturi din Romania, loviți de pandemia de coronavirus. Sprijinul public se va acorda sub forma de subvenții directe. Masura va fi deschisa operatorilor aeroportuari…

- Ies la iveala noi detalii legate de asasinarea celor doi studenți la Medicina din Iași, ale carora cadavre au fost incendiate dupa comiterea crimelor. Principalul suspect a fugit din Romania in noaptea comiterii faptelor, dar se afla in Europa, au declarat surse judiciare. Potrivit surselor citate,…

- Joel Rubin, expert american in securitate naționala si politica externa, a analizat, in exclusivitate la emisiunea la emisiunea News Hour with CNN, de la Antena 3, discuția purtata, joi seara, de Joe Biden și Klaus Iohannis. In dialog cu jurnalista Ana Maria Roman, Rubin a spus ca “SUA se uita la Romania…

- Potentiala escaladare a tensiunilor care exista in regiune, pe fondul “cresterii posturii asertive” a Rusiei si al folosirii actiunilor hibride, ramane pentru Romania un subiect “major de ingrijorare” privind securitatea nationala, a afirmat, joi, seful Statului Major al Apararii (SMAp), Daniel Petrescu,…