VIN ABSOLVENTII! A inceput “lupta” pentru admiterea la facultate. Care sunt cele mai cautate universitati si ce numar de locuri au disponibile?

- Dupa admiterea computerizata la licee, datele Inspectoratului Școlar Județean Ialomița arata ca au ramas neocupate peste 250 de locuri. Conform planului de școlarizare, pentru anul 2018-2019, in instituțiile de invațamant cu profil liceal din județ au fost disponibile 1848 de locuri. S-a incheiat admiterea…

- Incepand din acest an, Universitatea din Pitesti pune al dispozitia celor interesati locuri la Colegiul terțiar nonuniversitar. Acesta accepta si elevi care nu au reusit sa treaca examenul de BAC, pe care ii va pregati in meserii cerute pe piata muncii pentru care nu existau, pana acum cursuri de scolarizare.…

- Admiterea la TUIASI va incepe in mod oficial luni, pentru programele de licenta la cele 11 facultati, inscrierea la masterat debutand inca din aceasta saptamana, din 2 iulie. Rectorul institutiei, prof.dr.ing. Dan Cascaval, a prezentat numarul de locuri disponibile in cadrul unei conferinte de presa,…

- Peste 10.000 de tineri s-au inscris la concursul de admitere la scolile de politie din cadrul Ministerului de Interne, care are disponibile 1.600 de locuri. Numarul baietilor inscrisi este mai mare decat cel al fetelor, insa acestia vor candida pentru aceleasi locuri, toti avand sanse egale.

- Valentin Popa, ministrul Educatiei, a declarat ca Guvernul a alocat, in premiera in acest an, un numar de doua mii de locuri dedicate admiterii in invatamantul superior elevilor care sunt absolventi de liceu in mediul rural.

- Ministerul Educatiei Nationale aloca, in premiera in acest an, pentru admiterea in anul universitar 2018 - 2019, 2.000 de locuri pentru absolventii cu diploma de bacalaureat care provin din licee din mediul rural. Ministrul Educației, Valentin Popa, a anunțat, la Suceava, ca Guvernul Romaniei a ...

- Concursul de admitere la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila "Pavel Zaganescu" din Boldești Scaeni se va desfașura in perioada 24 august-4 septembrie 2018. Depunerea cererilor de inscriere a inceput deja, iar acest lucru se face pana pe 15 iunie, la inspectoratele pentru situații de…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta(IGSU) recruteaza candidati pentru admiterea in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Apararii Nationale care asigura formarea initiala a personalului - sesiunea 2018.