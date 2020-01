Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a scris pe contul sau de Facebook ca nu-i va face plangere penala lui Ludovic Orban in privința neclaritaților din declarația de avere a premierului, așa cum acesta din urma i-a facut soției sale, Dacian Sarbu, in 2015, acuzații dovedite nefondate in final. Viata politica ne pune atat de…

- Catalin Predoiu, noul ministu al Justitiei nu il vrea pe Tudorel Toader ca reprezentant al Romaniei la Comisia de la Venetia. Drept urmare, Predoiu planuieste sa solicite revocarea acestuia ca membru al Comisiei de la Venetia. Anuntul a facut chiar de catre ministrul Justitiei in tr-o conferinta de…

- Este fierbere mare la CEX-ul PSD. Tot mai multe informații venite din interiorul partidului arara ca Viorica Dancila s-ar fi razgandit și nu iși va anunța demisia, așa cum Marcel Ciolacu a lasat sa se ințeleaga, luni, dupa discuția avuta cu Dancila și pe care o caracterizase drept “liniștita și constructiva.”…

- Și cetațenii romani din Olanda iși exprima zilele acestea opțiunea de vot pentru turul doi al alegerilor prezidențiale insa aceștia voteaza in urne improvizate. Mai exact, imaginile de pe rețelele de socializare arata ca romanii voteaza in tomberoane. Ambasada Romaniei in Olanda a postat, pe Facebook,…

- Viorica Dancila și PSD vor depune o moțiune simpla impotriva ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Anunțul a fost facut miercuri seara de Viorica Dancila la Antena 3. Tot saptamana viitoare, Viorica Dancila intenționeaza sa iși prezinte programul prezidențial, iar vineri va susține un discurs final,…

- Leo Iorga, solistul trupei Compact, s-a stins din viața sambata, la 54 de ani. Decesul lui Leo Iorga a fost anunțat de colegii sai de trupa de Compact B, prin intermediul unui mesaj pe Facebook. ”Acum 5 minute, colegul nostru de trupa LEO IORGA a plecat spre o lume mai buna…DUMNEZEU SA-L IERTE Va ramane…

- Sfarșit tragic pentru un barbat din Bacau, aflat la cules de ciuperci. Omul a fost atacat de un urs masiv in timp ce se afla in padure, in localitatea Barsanești. Nepotul lui care il insoțea a reușit sa fuga și a chemat ajutoare. Din pacate, salvatorii ajunși la fața locului, nu l-au mai putut readuce…

- Romania are, in prezent, aproximativ 7 milioane de angajati si 4,9 milioane de pensionari iar somajul este la un nivel minim istoric, a aratat ministrul interimar al Muncii, Marius Budai, miercuri, in conferinta de bilant. Potrivit ministrului, salariul mediu brut este astazi de 5.127 de lei si in sistemul…