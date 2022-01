Stiri pe aceeasi tema

- Zapada de anul acesta este mai ciudata, spun salvamontiștii. Astfel, aceștia trag un semnal de alarma și avertizeaza turiștii care vor sa se aventureze pe munte. „De o saptamana avem viscol foarte puternic, cu transport mare de zapada. Azi noapte, vantul a trecut de 110 km pe ora, la minus 12 grade…

- Zapada și-a facut apariția în deșertul Sahara, un fenomen rar care se petrece o data la aproximativ 10 ani. Ninsoarea de zilele trecute a fost a cincea înregistrata în ultimii 42 de ani. Ninsorile anterioare au avut loc în 1979, 2016, 2018 și 2021. Deșertul…

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar in care se mai pot inregistra si temperaturi de peste 18 - 20 de grade…

- Iernile din ultimii ani sunt extrem de diferite fața de cele de acum 20 sau 30 de ani. In anii 90, anotimpul rece marca inceputul unui sezon geros, cu viscol, troiene de zapada ce ajungeau și la 20 de metri, precum și temperaturi negative de pana la -20 de grade. Incalzirea globala a afectat serios…

- Turiștii sunt mult mai dispuși sa aleaga destinații mai indepartate, calde Un studiu realizat de touroperatorul IRI Travel, cu ajutorul partenerilor revanzatori din intreaga țara, arata ca s-a modificat mult comportamentul turiștilor romani, atat fața de perioada anterioara pandemiei, cat și fața de…

- Turistii care vor sa petreaca de 1 Decembrie la munte, trebuie sa stie ca iarna ii asteapta cu zapada, temperaturi scazute si vant puternic. Traseul catre Statiunea Padina-Pestera este accesibil, dar salvamontistii din Dambovita ne indeamna sa tinem cont de avertizarile meteo.