Formatia Granada a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din prima etapa a campionatului Spaniei.Golurile au fost marcate de Herrera '49 si Milla '53.

Formatia Eibar a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Celta Vigo, in primul meci al editiei 2020/2021 a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.De la Eibar a fost eliminat Pape Diop, in minutul 87.

Editia 2019-2020 a campionatului Spaniei s-a incheiat duminica. Titlul a fost castigat de Real Madrid, care in ultima etapa a remizat cu Leganes, scor 2-2, iar echipa din urma nu a putut evita retrogradarea in liga secunda. Real si-a trecut in palmares al 34-lea sau titlu de campioana. Remiza cu Leganes…

Real Madrid isi continua marsul in LaLiga , chiar daca unele victorii nu sunt atat de concludente ca scor. Gruparea blanco s-a impus la limita, scor 1-0, pe teren propriu, in fata lui Getafe. Aceasta partida consumata joi seara a „inchis" etapa 33 din campionatul Spaniei. Elevii lui Zinedine Zidane…

Echipa Atletico Madrid s-a impus, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în fața formației Real Valladolid, în etapa a 30-a a campionatului spaniol de fotbal. În urma acestui rezultat, echipa lui Diego Simeone a urcat pe poziția a treia în clasament.Golul victoriei…