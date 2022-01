Stiri pe aceeasi tema

- Villarreal s-a impus categoric în fața formației Levante, ultima clasata, luni seara, pe teren propriu, scor 5-0. Meciul a avut loc în etapa a XIX-a din LaLiga.Golurile au fost marcate de Dia ('8), Torres ('13), Moreno ('37, '79) si Trigueros ('74).Luni se disputa…

- Echipele din LaLiga revin la treaba! Runda a 19-a a inceput in ultima zi din 2021, cu Valencia – Espanyol 1-2 , și continua astazi cu 6 partide și maine cu 3. Clasament oferit de flashscore.ro LaLiga, etapa 19: Vineri, 31 decembrie:Valencia – Espanyol Barcelona 1-2. Duminica, 2 ianuarie:ora 15.00: Getafe…

- Valencia a fost învinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Espanyol Barcelona, în ultimul meci din marile campionate în 2021 (LaLiga, etapa a XIX-a).Valencia a deschis scorul prin Alderete ('51), dar a ramas în inferioritate numerica dupa eliminarea…

- Adunarea Generala extraordinara a La Liga a adoptat, vineri, în ciuda opozitiei cluburilor Real Madrid si FC Barcelona, planul de finantare realizat cu fondul de investitii CVC Capital Partners, care vizeaza crearea unei societati comerciale, LaLiga Impulso, care va gestiona exclusiv drepturile…

- Formatia Real Madrid a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Real Sociedad, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Spaniei, conform news.ro. Golurile au fostt marcate de Vinicius Junior ’47 si Luka Jovic ’57. Vinicius Junior a devenit sambata primul jucator…

- Real Madrid s-a impus sambata seara cu 2-1 pe propriul teren, in fata celor de la Rayo Vallecano, in etapa a 13-a din La Liga. Toni Kroos (14) si Karim Benzema (38) au marcat pentru "galactici", in timp ce oaspetii au punctat prin Radamel Falcao (76). Real Madrid este lider momentan,…

- Formatia Atletico Madrid a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Betis, intr-un meci din etapa a XII-a a campionatului Spaniei, noteaza news.ro. Golurile au fost marcate de Carrasco ’26, Pezzella ’63 (autogol) si Joao Felix ’80. Tot in LaLiga, echipa Cadiz, cu…

- Real Sociedad a revenit pe primul loc in clasamentul ligii spaniole de fotbal, dupa ce a invins-o pe Celta Vigo cu scorul de 2-0, joi seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 11-a, informeaza Agerpres. Alexander Isak (54) si Aritz Elustondo (79) au marcat golurile bascilor. In…