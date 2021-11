Vîlceanu: Vreau să liniştesc pe toată lumea că nu pune problema să nu plătim pensiile şi salariile Vilceanu a fost intrebat, marti, la Digi 24, daca mai sunt bani de pensii si salarii daca nu se face o rectificare bugetara pana la sfarsitul anului. “Intotdeauna se gasesc solutii pentru a plati pensiile si salariile. Vreau sa linistesc pe toata lumea, am vazut si eu informatiile astea ca nu o sa ia lumea pensiile sau salariile. Nu se pune problema. Vor fi platite pensiile si salariile. Sunt metode pentru a acoperi, daca e cazul, cheltuielile cu pensiile si salariile. (…) Vorbim de rectificare de o luna, ca ar fi fost necesara, dar in conditiile in care nu putem face o rectificare, pentru ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Finantelor, Dan Vilceanu, a dat asigurari, marti seara, ca pensiile si salariile vor fi platite si ca „nu se pune problema” neplatii. El a spus ca se vor gasi solutii, chiar daca guvernul nu mai poate adopta o rectificare bugetara.

- Vilceanu a fost intrebat, marti, la Digi 24, daca mai sunt bani de pensii si salarii daca nu se face o rectificare bugetara pana la sfarsitul anului. “Intotdeauna se gasesc solutii pentru a plati pensiile si salariile. Vreau sa linistesc pe toata lumea, am vazut si eu informatiile astea ca nu o sa…

- Dan Vilceanu, ministrul interimar al Finanțelor, a dat asigurari marți seara la Digi24 ca pensiile și salariile vor fi platite și ca „nu se pune problema” neplații. El a spus ca se vor gasi soluții, chiar daca guvernul nu mai poate adopta o rectificare bugetara.

- Dan Vilceanu, ministru interimar la Finanțe, ii asigura pe romani ca in perioada urmatoare nu o sa existe taxe in plus care sa ii vizeze. De asemenea, oficialul a precizat ca exista bani pentru plata pensiilor și salariilor. „Nu se pune problema: o sa fie platite pensiile și salariile. (...)…

- ”Am alocat 118 milioane la metrou la rectificarea bugetara. A fost un blocaj, pentru ca eu cand am venit la Ministerul Transporturilor nu aveam buget la Metrorex, nici macar nu era in dezbatere publica (…) Am incercat o rectificare bugetara, CA s-a opus masurilor pe care conducerea le-a propus. Au fost…

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a anuntat, luni, dupa sedinta conducerii partidului, ca social-democratii ii vor face o plangere penala premierului Florin Citu, in urma declaratiilor facute de Ludovic Orban, la o emisiune TV, potrivit carora premierul da o Ordonanta de Urgenta pentru a-i plati…

- Ministrul Finanțelor, Dan Vilceanu, s-a incurcat miercuri in legislația RCA intrebat fiind de jurnalistul Hotnews.ro daca in cazul vatamarilor corporale un pagubit City Insurance, societate in curs de faliment, poate primi mai mult de 500.000 de lei de la Fondul de Garantare a Asiguraților, plafon…

- Vilceanu a declarat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca a fost modificata definitia plafonului de garantare. “A fost adoptata ordonanta privind modificarea si completarea legii 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor. Ordonanta a fost necesara pentru a consolida protectia asiguratilor…