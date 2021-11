Stiri pe aceeasi tema

- Nu vor exista niciun fel de probeleme la plata salariilor si a pensiilor sau a altor drepturi catre cetatenii romani, a declarat, miercuri, Dan Vilceanu, ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), adaugand ca vineri

- Dan Vilceanu, ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE a declarat astazi in timpul audierilor de la Parlament ca nu vor exista niciun fel de probeleme la plata salariilor si a pensiilor sau a altor drepturi catre cetatenii romani. Vilceanu…

- Dan Vilceanu a explicat ca nu exista nicio gaura in buget, asa cum sustinea Raluca Turcan si ca viitorul Guvern investit, cu puteri depline, va aproba vineri rectificarea bugetara, iar astfel nu va exista o problema in plata salariilor, pensiilor sau a altor drepturi pentru cetatenii romani.

- „Nu, exista o gaura. Este o rectificare bugetara care, in conditiile in care nu am fi avut aceasta criza politica, s-ar fi intamplat deja si nu aveam aceasta discutie. Deci aceasta discutie exista acum pentru ca doamna Turcan a fost suparata. Nu am putut sa facem rectificarea bugetara, nefiind un Guvern…

- In contextul in care a subliniat, pe fondul discuțiilor avute de social-democrați cu liberalii, ca iși menține parerea ca „saptamana viitoare vom avea Guvern”, liderul PSD a facut referire la rectificarea bugetara, considerata a fi o prioritate. Mai mult, Marcel Ciolacu a dat asigurari ca lefurile din…

- Premierul interimar, Florin Citu, a declarat, luni, ca nu exista probleme cu plata pensiilor si salariilor, mentionand ca au fost platite la timp toate facturile, iar pensiile si alocatiile au fost marite "intr-o perioada de criza majora la nivel global".

- Premierul interimar Florin Citu afirma ca, in cazul in care vor fi probleme cu plata salariilor in Educatie, vor fi alocate resursele necesare si nimeni nu va suferi. ‘Sa nu ne grabim, bineinteles ca se pot aloca resurse. Rectificarea bugetara inseamna sa aloci resurse dintr-o parte in alta. Se pot…

- Rectificarea bugetara ar putea fi aprobata saptamana aceasta si nu vor fi influente majore in sumele prevazute, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Dan Vilceanu, dupa sedinta de Guvern. "Nu cred ca vor fi influente majore in sumele pe care le-am prevazut la aceasta rectificare bugetara. Pe de alta…