- Inflatia nu este la un nivel record si nici nu e 5%, aceasta fiind o estimare a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a declarat, joi, Dan Vilceanu, la Ministerul Finantelor. ‘Nu, inflatia nu este la un nivel record si nici nu e 5%. 5% e o estimare a Bancii Nationale (…) Din punctul meu de vedere lucrul…

- Creșterea economica este de doar 1,9% fața de nivelul anterior pandemiei și este rezultatul imprumuturilor uriașe de 1.000 de euro/secunda, acuza PSD, care cere autoritaților sa informeze onest cetațenii cu privire la situația reala a economiei Romaniei. Partidul Social Democrat solicita autoritaților…

- Rata anuala a inflatiei a accelerat in luna iulie la 5%, in timp ce fata de iunie 2021 preturile s-au majorat cu 1%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cele mai mari cresteri de pret in ultimele 12 luni au fost la marfuri nealimentare, cu 7,6%, in timp ce…

- ”Pericolul inflaționist este real, iar în aceasta perioada România importa inflatie. Preturile internationale la marfuri au crescut semnificativ însa trebuie sa spun ca facem ceea ce facem de obicei. Banca Nationala este la datorie. Suntem atenti asa cum ne stiti”, a afirmat,…