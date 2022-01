Stiri pe aceeasi tema

- „Nu am avut o discuție in Guvern legata de TVA zero la alimentele de baza. Este o masura care, cel puțin la momentul asta, contravine Directivei privind TVA. O sa putem discuta orice, dar sa ai o reglementare care contravine unei directive, asta inseamna infringement," a declarat Vilceanu.Exista oricand…

- Europrlamentarul Siegfried Muresan a anuntat ca Bulgaria, Polonia, Ungaria, Olanda si Suedia au pierdut prefinantarea pentru Planurile Nationale de Redresare si Rezilienta (PNRR), din cauza ca nu au avut proiectele aprobate de catre Comisia Europeana pana la sfarsitul anului 2021.

- Pe agenda Executivului de luni se afla forma finala a Ordonantei de Urgenta privind stabilirea cadrului institutional si financiar de gestionare a fondurilor europene in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezistenta, precum si pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind…

- Primele sume pe care le putem trage deja din avansul PNRR sunt pe o reforma facuta de Ministerul Finantelor, pentru ANAF. Respectiv pentru legarea caselor de marcat, unde sunt prevazute 150 de milioane de euro, a spus vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu. Un alt exemplu…

- Radu Oprea a fost intrebat, marti, la Profit News, ce inseamna faptul ca PSD doreste sa optimizeze PNRR si a raspuns: ”Daca reusim sa introducem irigatiile in acest PNRR si pe o argumentatie foarte solida, foarte buna, in conformitate cu mecanismul care este deja cunoscut de aplicare al Planului National…

- ​România va beneficia de o prefinanțare de 3,793 miliarde euro pâna la sfârșitul acestui an, iar în cursul anului 2022 de o finanțare de aproximativ 6,171 miliarde euro, în ambele tranșe, prin Mecanismul de Redresare și Reziliența, a anunțat miercuri Guvernul care a aprobat…

- Peste 10.000 de vizitatori specialisti si public larg au participat la Indagra 2021, intre 27 si 31 octombrie, eveniment organizat de Romexpo impreuna cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Potrivit unui comunicat de presa al CCIR, peste 130 de companii din 12 tari si-au prezentat tehnologiile…

- Firmele din Romania, pe ultimele locuri in UE la digitalizare: Unde sunt cele mai performante companii Firmele din Romania, pe ultimele locuri in UE la digitalizare: Unde sunt cele mai performante companii Potrivit unor evaluari publicate de Biroul european de statistica Eurostat, companiile din Bulgaria…