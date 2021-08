Stiri pe aceeasi tema

- Consolidarea fiscala si menținera deficitului bugetar sub pragul de 7,16% aprobat la inceputul anului sunt cele doua sarcini trasate joi de premierul Florin Cițu noului ministru al Finanțelor, Dan Vilceanu, cu ocazia procedurii de predare-primire a portofoliului. „Prima sarcina este aceea de a menține…

- Jurnalista Denise Rifai spune ca așteapta cu nerabdare sa vada cine va fi propunerea PNL pentru funcția de ministru al Finanțelor. Rifai spune ca PNL va avea dificultați in a gasi un om de talia lui Florin Cițu, fost ministru de Finanțe, și actual șef interimar al Finanțelor dupa demiterea lui Alexandru…

- Alexandru Nazare, proaspat revocat din funcția de ministru al Finanțelor, susțiune ca dezechilibrul bugetar este foarte accentuat, veniturile fiind mult sub cheltuielile angajate. ‘‘In analiza execuției la luna mai, transmisa premierului, evidențiam un necesar de 13 miliarde lei pe partea de cheltuieli.…

- Dupa demiterea sa de la ministerul Finanțelor, Alexandru Nazare a prezentat propria versiune asupra remanierii sale. El susține ca premierul Florin Cițu i-a spus ca aceasta decizie nu are legatura cu rezultatele, ci cu „echipa”. „Astazi, inainte de ședința de Guvern, mi-a confirmat (premierul Florin…

- Pe fondul anunțului venit din partea premierului Florin Cițu, dupa ședința de Guvern de joi, 8 iulie, privind revocarea lui Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor, s-a aflat și o prima reacție din partea liberalului care abia ce a fost schimbat din Executiv. Deja președintele a dat ”unda…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu, apreciaza ca decizia premierului Florin Citu de a-l remania pe Alexandru Nazare din functia de ministru al Finantelor este o"rafuiala personala", adaugand, ca din acest moment, Ludovic Orban devine un "presedinte de carton" al PNL. "Mi se pare…

- Alexandru Nazare nu a ieșit niciodata în evidența, iar multe persoane nici nu știau cine „mai este ministru de finanțe”. Asta era o întrebare frecventa a multor persoane, chiar a unor colegi ce au ieșit din presa. Nazare a venit la ministerul Finanțelor dupa ce Florin Cîțu,…

- ”Nu am auzit de acest lucru. Eu sunt multumit de echipa guvernamentala liberala. Domnul ministru Oros a fost ministru si in echipa pe care am condus-o eu la nivel guvernamental. Ca atare, eu nu am auzit de o astfel de intentie”, a declarat Orban, intr-o conferinta de presa.Intrebat daca premierul este…