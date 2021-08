Stiri pe aceeasi tema

- Ezitari la nivel ministerial, cand a venit vorba de salariul minim. Recent instalat in fotoliul de ministru al Finanțelor, liberalul Dan Vilceanu a ieșit, marți, intr-o conferința de presa. Iar la un moment dat, a fost intrebat de o jurnalista daca știe cat e salariul minim in mana – net – in Romania.…

